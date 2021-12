ABN AMRO kan 338 miljoen euro bijschrijven in de boeken na de verkoop van het hoofdkantoor van de bank op de Amsterdamse Zuidas. Het pand aan de Gustav Mahlerlaan is voor 765 miljoen euro verkocht aan een vastgoedbelegger, ABN huurt het terug van dat bedrijf.

Het is de bedoeling dat ABN in 2025 een nieuwe thuisbasis krijgt in een al bestaand ABN-kantoor in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Tot die tijd huurt de bank het al bestaande hoofdkantoor van de nieuwe eigenaren. "Onder gunstige huurvoorwaarden", laat de bank weten.

De komende jaren zal ABN het volledige pand huren, totdat de verbouwing van de nieuwe thuisbasis is afgerond. "Daarna verhuizen de meeste medewerkers van ABN AMRO naar de nieuwe thuisbasis van de bank in Zuidoost en huurt de bank nog een deel van het Gustav Mahlerpand."

ABN blijft een deel van 'de Gustav Mahler' huren, want dat blijft het formele hoofdkantoor waar de bank ook klanten ontvangt. De winst uit de verkoop voor belasting wordt verrekend in de cijfers van het laatste kwartaal van dit jaar.

ABN AMRO noemt zich "een van de oprichters van het nog jonge Amsterdamse zakendistrict de Zuidas".