Schiphol voldoet niet aan de regels voor overlast en de uitstoot van stikstof, zo stellen adviseurs van het demissionaire kabinet. Zij zeggen dat de luchthaven stevige maatregelen moet nemen en dat anders het aantal vluchten mogelijk fors omlaag moet, zo meldt een bron aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart

Om toch aan de regels te voldoen en ook om een benodigde natuurvergunning te krijgen, kunnen diverse maatregelen worden genomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het opkopen van boerderijen in de omgeving, om zo de uitstoot van stikstof terug te dringen. Ook het terugbrengen van de maximumsnelheid op wegen in de buurt van Schiphol is een optie.

Als er niets gebeurt, bestaat de kans dat op de luchthaven minder vliegtuigen mogen landen en opstijgen. Op dit moment heeft Schiphol vergunningen voor 500.000 vluchten per jaar, maar zonder ingrijpen krijgt de luchthaven volgens juristen waarschijnlijk voor maximaal 400.000 vluchten een vergunning.

Volgens de NOS is in het kabinet veel onrust ontstaan over de kwestie. De Tweede Kamer zou inmiddels zijn bijgepraat in een vertrouwelijk overleg. Vrijdag praat het kabinet over de problemen bij Schiphol.