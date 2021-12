Speelgoedfabrikant LEGO gaat in Vietnam een fabriek bouwen die ongeveer 1 miljard dollar (885 miljoen euro) moet gaan kosten. Het bedrijf hoopt met de nieuwe fabriek beter aan de vraag naar LEGO in Azië te kunnen voldoen.

De plannen van het Deense bedrijf moeten ruim vierduizend banen opleveren. De fabriek komt te staan in de buurt van Ho Chi Minhstad, in het zuiden van Vietnam. De bouw begint in de tweede helft van volgend jaar. De eerste LEGO-steentjes rollen in 2024 van de band.

De fabriek in Vietnam moet dankzij zonnepanelen klimaatneutraal kunnen produceren. LEGO gaat daarnaast 50.000 bomen planten in het land. Hiermee wil het bedrijf de planten en struiken compenseren die plaats moeten maken voor de nieuwe fabriek.

Voor LEGO is de nieuwe fabriek niet de eerste productielocatie in Azië. Het bedrijf is al actief in China. Verder heeft het fabrieken in thuisland Denemarken, Tsjechië, Hongarije en Mexico.