Financieel heeft het het bedrijf niet veel gebracht, en als klus op zich was het ook niet de grootste uitdaging ooit waar de Nederlandse baggeraar en berger Boskalis zich voor gesteld zag. Maar toen de hele wereld toekeek hoe het bedrijf uit Papendrecht blokkeerschip Ever Given binnen een week weer in beweging kreeg, leverde dat meer waardering en naamsbekendheid op dan welke campagne dan ook. Dat zegt topman Peter Berdowski van Boskalis in gesprek met NU.nl.

"Ik hoef niet meer uit te leggen wat Boskalis ook alweer is", zegt de CEO, in de week dat een boek over de berging van de Ever Given het daglicht ziet. Dat de klus daadwerkelijk geklaard werd zonder al te veel poespas, en dan ook nog binnen een week, was een gedroomd scenario. "Als je het had kunnen verzinnen, was het niet zo mooi geweest."

De Boskalis-topman vergelijkt het moment waarop het schip dat de belangrijkste vaarroute ter wereld blokkeerde weer in beweging kwam met een vulkaaneruptie. "En daarna gingen we weer gewoon aan het werk." Dat werk bestaat behalve uit de sleep- en bergingsactiviteiten uit bagger- en offshorewerkzaamheden.

"In Nederland doen we veel in het kader van bescherming tegen het hoge water, zoals dijkversterking en het verbreden van de rivieren", vertelt Berdowski. Het offshorebedrijf is betrokken bij de aanleg van windparken. "Op dit moment werken we wereldwijd aan meer dan negentig projecten." Daarbij houdt Boskalis zich vooral bezig met het deel onder water.

Veel geld wordt er nog niet verdiend met de windparken. "Dat is nog lang geen volwassen markt." Het geld wordt wel verdiend aan offshoreactiviteiten voor de olie- en gasindustrie. "We kunnen voor beide activiteiten dezelfde schepen inzetten. Naarmate fossiel minder wordt, kunnen we makkelijk omschakelen naar windenergie." De activiteiten in de windenergie zullen na verloop van tijd wel geld opleveren, daar is de Boskalis-topman van overtuigd.

Boskalis voelt zich overvallen door klimaatbesluit overheid

Boskalis werd begin vorige maand overvallen door het plotse besluit van de Nederlandse overheid om zich op de klimaattop in Glasgow aan te sluiten bij een verklaring geen buitenlandse investeringen in fossiel meer te steunen, via financiële garanties. "We waren licht verrast", zegt Berdowski met gevoel voor understatement. Het bedrijfsleven was al veel langer in gesprek met de overheid over de zogenoemde transitie; de overgang van fossiel naar hernieuwbaar.

"Dat kolen niet meer konden, was wel duidelijk, en dat olie haar langste tijd heeft gehad ook. Gas is juist een belangrijke brandstof binnen de transitie. En plots was er die verklaring." Die verklaring was volgens de Boskalis-topman zo'n 2,5 regel aan tekst. "We zijn nu in gesprek met de overheid over wat het precies inhoudt." Dat gaat dan over bijvoorbeeld de reikwijdte.

"Als je in Saoedi-Arabië werkt aan een nieuwe haven, waar ook een oliehaven deel van uitmaakt, is het dan een fossiel project?", schetst Berdowski. Buiten die afkadering is het voor het bedrijfsleven ook van belang dat er tussen landen sprake is van 'gelijke monniken gelijke kappen'. "We hebben heel 2022 de tijd om duidelijkheid te krijgen."

'We hebben heel wat losgemaakt'

Boskalis is ondanks dat de klus met de Ever Given het bedrijf geen gouden bergen heeft gebracht, niet armlastig. Dat werpt de vraag op of het kredietgaranties van de overheid nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. "In sommige landen kun je bepaalde risico's - financiële of politieke - niet afdekken, dan is het wel plezierig als je daarbij de steun van de overheid hebt."

Het is hoe dan ook een bijzonder jaar voor Boskalis, waarbij die ene week eind maart nooit vergeten zal worden. "De arbeidsmarkt is heel belangrijk voor ons. Er is ons veel aan gelegen dat we talent aan ons binden, daar helpt dit enorm bij. We hebben heel wat losgemaakt", besluit Berdowski, refererend aan de advertentie die Boskalis de dag na het vlot trekken in alle kranten plaatste. "Met een knipoog."