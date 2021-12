Vyera Pharma zal 40 miljoen dollar (35 miljoen euro) betalen om een rechtszaak rond het hiv-medicijn Daraprim te schikken, meldt de Amerikaanse consumentenwaakhond FTC woensdag. Onder leiding van Martin Shkreli, 'de meest gehate man van de Verenigde Staten', dreef het bedrijf de prijs van het medicijn in één klap op van 17,50 naar 750 dollar.

De feiten dateren al van 2015, vlak nadat Turing (zoals Vyera destijds heette) de rechten op het middel verworven had. Topman Shkreli zit ondertussen al een aantal jaar in de gevangenis wegens andere feiten. Hij is dus niet meer betrokken bij het bedrijf, dat in 2017 zijn naam veranderde in Vyera.

Vyera en moederbedrijf Phoenixus worden wel nog steeds beschuldigd dat ze woekerprijzen hebben gevraagd voor het product. Ook zouden ze concurrenten bewust verhinderden hebben om goedkopere versies van het medicijn te produceren door hen geen toegang te geven tot bepaalde ingrediënten en data. Beide bedrijven hebben in het verleden altijd gezegd dat dit laatste niet klopt.

Wel is afgesproken dat Vyera het medicijn beschikbaar moet maken voor concurrenten tegen de prijs waarvoor ze het zelf produceert. Zowel Vyera als het moederbedrijf hebben woensdag nog niet gereageerd op het nieuws.

Er loopt over dezelfde kwestie nog een zaak tegen Shkreli persoonlijk; daar heeft de schikking geen invloed op. Die rechtszaak, die werd aangespannen door de FTC en verschillende Amerikaanse staten, begint volgende week.