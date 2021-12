De Europese Commissie verwacht dat Europese vaccinfabrieken volgend jaar 3,6 miljard coronavaccins maken. Dat komt neer op 18 procent van de wereldwijde productie van meer dan 20 miljard vaccins, zeiden twee woordvoerders maandag op een persbriefing.

Volgens de Commissie zullen er in de EU meer coronavaccins geproduceerd worden dan er nodig zijn in de lidstaten. "Dat betekent dus dat we nog altijd de rest van de wereld kunnen helpen met vaccins, ook al bieden we onze inwoners zelf boostershots aan", aldus een woordvoerder.

De Commissie deelt geen cijfers per vaccinmaker, maar laat wel weten dat er in het afgelopen jaar zo'n drie miljard coronavaccins geproduceerd zijn in de EU. De grootste vaccinmakers van Europa zijn op dit moment Pfizer en BioNTech. Daarnaast hebben ook AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson Europese fabrieken.

In de periode tot december hadden Europese lidstaten zo'n 350 miljoen vaccins gedoneerd aan arme landen. Het merendeel daarvan ging naar het samenwerkingsverband COVAX, dat die vaccins distribueert over landen met een slechtere vaccinatiestatus. Er zijn echter nog maar 120 miljoen van die vaccins daadwerkelijk aangekomen, als gevolg van regelgeving en logistieke problemen in de ontvangende landen.