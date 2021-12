Het aandeel Nederlanders met betalingsproblemen is tussen eind vorig jaar en eind september van dit jaar afgenomen van 4,3 procent naar 4,2 procent. Er zijn nu 594.000 mensen met financiële problemen, meldt Stichting BKR woensdag. De stichting waarschuwt wel dat de beëindiging van de coronasteun ervoor kan zorgen dat meer mensen in de problemen raken.

Volgens Stichting BKR is de coronacrisis de belangrijkste oorzaak van de daling. "Aan de ene kant hebben we minder uitgegeven aan horecabezoek of vakanties, waardoor er meer geld over was om schulden af te betalen", zegt een woordvoerder van de stichting.

"Maar aan de andere kant is er een groep bij wie de betalingsproblemen nog niet zichtbaar zijn, doordat een aantal betalingsverplichtingen tijdelijk is opgeschort. Dat kan in de toekomst wel leiden tot een verhoging van het aantal mensen met betalingsproblemen."

Stichting BKR onderzoekt regelmatig hoeveel Nederlanders in de knel zitten met hun financiën. Uit het jongste rapport blijkt dat de betalingsproblemen vooral toenemen bij mensen van boven de zestig jaar. Volgens Stichting BKR komt de koopkracht van ouderen onder druk te staan doordat de pensioenen al jarenlang niet zijn geïndexeerd.

Het aantal mensen met een consumptief krediet is in dezelfde periode ook afgenomen. Op dit moment zijn er 8,1 miljoen Nederlanders met een lening voor een auto of andere zaken die ze gekocht hebben. Het aantal kredieten is in alle leeftijdsgroepen gedaald, behalve bij mensen boven de zeventig jaar.