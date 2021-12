De Europese Commissie wil dat platformmedewerkers, zoals maaltijdkoeriers en Uber-chauffeurs, een vast contract krijgen en stuurt een wetsvoorstel daarover donderdag naar het Europees Parlement en de lidstaten. Dat bevestigt de Commissie woensdag na berichtgeving van AD en Politico.

Op dit moment moeten de koeriers van Deliveroo of de taxichauffeurs van Uber nog als zelfstandige werken, maar daar wordt al langere tijd verzet tegen aangetekend. FNV heeft Deliveroo en Uber in Nederland al voor de rechter gesleept, omdat volgens de vakbond alles erop wijst dat het personeel in een schijnconstructie werkt. De rechter ging daar in mee, maar beide bedrijven zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Nu zouden er ook vanuit Brussel officiële regels komen voor het arbeidersstatuut van onder anderen pizzakoeriers en Uber-chauffeurs. Donderdag komt de Commissie met wetsvoorstel waarin staat dat alle platformmedewerkers een arbeidscontract moeten krijgen. Dat contract moet afspraken over het salaris, de werktijden, het recht op onbetaald verlof, uitkeringen en pensioen bevatten.

Uitzonderingen zijn er voor wie ervoor kiest zelfstandig te blijven. Ook kan een uitzondering worden gemaakt als een bedrijf kan bewijzen dat er goede redenen zijn om mensen als zelfstandige te laten werken.

Platformmedewerkers gaan meer verdienen

Volgens het voorstel zouden de koeriers, schoonmakers, taxichauffeurs en andere zelfstandigen die voor een platform werken er ten minste 121 euro per jaar op vooruitgaan. In het beste geval verdienen ze 1.800 euro meer. De Europese Commissie schat dat dit de platforms in kwestie zo'n 4,5 miljard euro per jaar extra zal kosten.

De Commissie gaat ervan uit dat de bedrijven die kosten deels zullen doorberekenen aan klanten, waardoor we mogelijk binnenkort meer gaan betalen voor een pizza of een taxirit. Zowel Deliveroo als Uber was woensdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten en zal naar alle waarschijnlijkheid pas over twee jaar in regelgeving gegoten worden. In die periode kan er nog wat aan veranderen, waarschuwt de Europese Commissie.