Een computerwetenschapper die claimt dat hij de bedenker van de bitcoin is, mag ruim 1 miljoen bitcoin die waren opgeslagen in het tijdelijke geheugen van zijn computer (cache) houden. Dat heeft een jury bepaald in een rechtszaak die was aangespannen tegen Craig Wright, meldt de Britse nieuwszender BBC News.

De 1,1 miljoen bitcoin is vandaag de dag zo'n 54 miljard dollar (bijna 48 miljard euro) waard. De rechtszaak was aangespannen door de familie van de inmiddels overleden Dave Kleinman, een computerbeveiligingsexpert die beweerde dat hij medegrondlegger van bitcoin was.

Zijn nabestaanden eisten de helft van de waarde van de cryptomunten die Wright in bezit heeft, maar daar ging de jury niet in mee. De grondlegger van de bitcoin moet wel 100 miljoen dollar overmaken naar de erfgenamen van zijn voormalige zakenpartner vanwege een inbreuk op intellectueel eigendom, besliste de jury.

Volgens de familie van de overleden beveiligingsexpert hebben de twee mannen samen gewerkt aan het creëren en mijnen van de eerste bitcoin ooit. Wright zou vervolgens met de cryptomunt aan de haal zijn gegaan.

De uitvinding van cryptomunten werd in 2008 beschreven in een zogenoemd whitepaper dat is gepubliceerd onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Sinds 2016 claimt Wright dat hij het heeft geschreven.