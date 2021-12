Vakbonden FNV, CNV en VMHP dienen bij de Inspectie SZW een klacht tegen het chemieconcern Nouryon in. Volgens de bonden blijkt uit een interne memo dat zo'n 475 kantoormedewerkers ten minste drie dagen per week op kantoor moeten werken. Dat druist in tegen de adviezen van de overheid.

De organisaties zijn niet te spreken over de beslissing van Nouryon. Het bedrijf zou niet willen luisteren naar de bezwaren van de bonden daarom stappen ze naar de inspectie. Wanneer die een oordeel over de zaak velt, is niet duidelijk.

FNV, CNV en VMHP benadrukken dat het beleid van Nouryon indruist tegen het huidige coronabeleid. Het demissionaire kabinet verplicht niemand om thuis te werken, maar geeft wel het dringende advies om dat te doen, tenzij het echt niet anders kan. FNV vindt dat Nouryon zijn personeel op deze manier "bewust blootstelt aan het risico om besmet te raken met het coronavirus".

In totaal moeten zo'n 475 werknemers van het bedrijf drie dagen per week op kantoor werken. Dat is net geen 40 procent van de 1.250 medewerkers die Nouryon in heel Nederland heeft. Het bedrijf maakt chemicaliën voor onder andere de landbouw en bouw, schoonmaakproducten en verzorgingsproducten. Nouryon heeft negen vestigingen in Nederland.

Het bedrijf was woensdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.