Op een veiling in Londen is de oudste postzegel ter wereld niet verkocht. Veilinghuis Sotheby's vond het hoogste bod van omgerekend bijna 4,5 miljoen euro te laag.

De verkopers hadden meer verwacht voor de Penny Black. Sotheby's hoopte voor het oudst bekende exemplaar van de eerste druk uit 1840 minstens 4,7 miljoen tot een recordprijs van 7 miljoen euro te krijgen.

Op de Penny Black-postzegel is koningin Victoria afgebeeld. De afbeelding werd gebruikt tot haar dood in 1901. De postzegel werd ongeveer dertig jaar geleden 'ontdekt', maar het belang ervan werd pas later duidelijk, toen zo'n tien jaar geleden een onderzoek naar de postzegel op gang kwam.

De echtheid ervan werd in 2015 onderstreept met een certificaat van echtheid van de Koninklijke Britse Vereniging voor Filatelie.