De gemiddelde prijs van een kerstpakket ligt dit jaar hoger dan ooit tevoren en ook het aantal pakketten dat worden besteld, is ongekend hoog. Dat heeft voor een deel te maken met de coronacrisis, waardoor de kerstborrel weer niet doorgaat. Maar ook de krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor meer en beter gevulde pakketten, zeggen marktleiders Makro Kerstpakketten en Sligro tegen NU.nl.

"Werkgevers hebben ontdekt dat een kerstpakket meer oplevert dan het kost", zegt Wilco Jansen van Sligro. "In de huidige enorm gespannen arbeidsmarkt heeft het kerstpakket een extra functie en waarde gekregen."

Jacqueline Roest van Makro onderschrijft dat. "Werkgevers zijn zich er bewuster van geworden dat een geschenk ook een manier van erkenning is."

De prijs van een gemiddeld kerstpakket is opgelopen tot 50 euro, waar dat tien jaar geleden nog 35 euro was. "Dat is voor een deel ook inflatie, maar er zit ook echt meer in. Nuttige producten met een hogere waarde", zegt Jansen van Sligro. De 'exotische dingen' zijn er volgens hem uit.



"Van die producten die je nooit zag in de supermarkt, maar wel in je kerstpakket. Die belandden dan in het keukenkastje en kwamen er bij het opruimen pas weer uit." Volgens Makro ligt de prijs voor een pakket dit jaar minstens op hetzelfde niveau als vorig. "Of hoger. We zagen direct na de laatste persconferentie al een effect", zegt Roest.

Werkgevers schrapten daarna massaal de kerstborrel wéér en besloten het geld voor de borrel, als extra geld in het kerstpakket te investeren. "Of ze hadden geen plannen voor een kerstpakket, maar besloten het alsnog wel te doen omdat de borrel niet doorging."

Pakketten moeten hun weg weer op andere manier vinden

Het aantal pakketten dat over de toonbank gaat, zal daardoor dit jaar nog hoger liggen dan de circa 7 miljoen van vorig jaar. "We zijn zeker tevreden", aldus Makro. "Er zijn weinig bedrijven die niets doen." Door de laatste coronapersconferentie en de oproep daarin om weer thuis te werken, zullen veel pakketten ook weer op een andere manier dan de 'traditionele overhandiging' hun weg naar de werknemer moeten vinden.



"Helaas hebben we daar vorig jaar ook al ervaring mee opgedaan", zegt Jansen van Sligro."Bedrijven hebben toen de drive through bedacht. Dat komt zeker dit jaar weer terug." Wanneer werknemers het pakket op die manier op het werk kunnen ophalen, blijft volgens Roest in ieder geval het 'Driving home for christmas-gevoel' in ere.