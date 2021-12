In Nederland actieve bedrijven hebben vooralsnog geen plannen voor een gezamenlijke campagne om de vaccinatiegraad tegen corona omhoog te krijgen. In Duitsland zijn er zeker 150 grote bedrijven en merken die zich uitspreken voor vaccinatie. Maar een rondgang onder de Nederlandse divisies van diezelfde ondernemingen leert dat een dergelijk initiatief hier niet aan de orde is, ook al staat een aantal firma's hier niet onwelwillend tegenover.

De Duitse divisies van Shell en Vodafone passen onder andere hun slogan aan om mensen over te halen zich te laten vaccineren (impfen). Vodafone spreekt van 'Together we impf'. Shell Deutschland heeft het over 'Deutschland hat die Energie zum Impfen'.

Op het moment dat Shell in Nederland zou worden gevraagd om aan een dergelijke campagne mee te doen, dan zal het daar op dat moment over beslissen, laat het bedrijf desgevraagd weten. Shell Nederland zegt wel groot voorstander te zijn van vaccinaties. Waar het gas- en oliebedrijf kan, zal het dit ook aanmoedigen, zonder dat dit een verplichting wordt.

Ook McDonald's geeft aan een rol te willen spelen in de gezamenlijke strijd tegen corona. De fastfoodketen zal evenwel pas over een eventuele campagne in Nederland beslissen als de "huidige situatie in Nederland" verandert. Kledingketen C&A zegt bij een Nederlands initiatief daarover "graag in gesprek te gaan".

'Geen plannen voor Nederland'

Vodafone Nederland benadrukt dat het in Duitsland om een initiatief van bedrijven daar gaat. "Er zijn in Nederland op dit moment geen plannen om zoiets te starten", aldus een woordvoerder. Het telecomconcern zegt uitgebreide maatregelen te hebben genomen om medewerkers te beschermen tegen het virus.

Nestlé, dat in Duitsland met koffiemerk Nespresso en met chocoladerepenmerk KitKat meedeed aan het initiatief, zegt niet van plan te zijn ook in Nederland zo'n campagne te voeren.

Ook chemieconcern Bayer laat weten geen plannen te hebben voor een dergelijke campagne in Nederland. Volgens een woordvoerder is de situatie per land verschillend. Zo is in delen van Duitsland al sprake van 2G, wat inhoudt dat mensen die genezen of gevaccineerd zijn een grotere bewegingsvrijheid hebben dan niet-gevaccineerden.

Werkgeversorganisaties mkb-Nederland en VNO-NCW zeggen ook nog geen vergelijkbare initiatieven te hebben gezien in Nederland. Wel begonnen de lobbyclubs voor het bedrijfsleven eerder dit jaar een informatiecampagne over vaccinaties met posters voor op de werkvloer en links over vaccinatie voor op social media.