Het leven is in november 5,2 procent duurder geworden dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit de inflatiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde. Dat is de sterkste stijging van de prijzen sinds 1982, en volgens economen zal de inflatie nog wel een aantal maanden op dat niveau blijven.

De belangrijkste oorzaak van die hoge inflatie zijn de energieprijzen die sinds enkele maanden aan een flinke opmars bezig zijn. Elektriciteit was een kwart duurder dan vorig jaar, de gasprijs steeg met 50 procent en benzine was in november 31 procent duurder dan een jaar geleden. Maar ook bijvoorbeeld kleding werd 5 procent duurder.

Er wordt wel vaker gezegd, door onder meer de Europese Centrale Bank (ECB) en andere instellingen en overheden, dat die hoge inflatie tijdelijk is omdat die energieprijzen op een dag weer omlaag gaan. Economen zijn er echter niet zeker van dat de inflatie die energieprijzen meteen zal volgen.

Bedrijven zullen extra kosten komende maanden doorrekenen in producten

Zowel Hugo Erken van Rabobank als CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen denkt dat bedrijven die energieprijzen en een aantal logistieke problemen als gevolg van de coronacrisis later zullen doorrekenen in hun producten. Daardoor zullen de prijzen in de supermarkt geleidelijk omhooggaan en dat zal de inflatie ook de komende maanden aanwakkeren.

Eerder lieten grote leveranciers als Unilever en Nestlé al weten dat ze volgend jaar inderdaad hun prijzen zullen moeten verhogen als gevolg van die factoren.

Erken verwacht nog zeker tot maart een inflatie van rond de 5 procent. "Daarna wordt het minder, maar hij zal niet meteen terugzakken naar normale niveaus", zegt hij. Voor heel volgend jaar voorspelt Rabobank een gemiddelde inflatie van 3,8 procent. Dat zou de hoogste prijsaangroei sinds 2001 zijn. ING houdt het iets bescheidener op 3,6 procent.

In 2023 komt de inflatie volgens Rabobank weer op een normaler niveau van 2,1 procent, ING verwacht 2,4 procent.

Lonen zullen waarschijnlijk niet meestijgen met inflatie

Van Mulligen waarschuwt voor het ontstaan van een zogenoemde loon-prijsspiraal. Dat betekent dat de lonen stijgen door de hoge inflatie, waarna bedrijven die hogere lonen doorrekenen in hun producten, wat de inflatie opnieuw doet stijgen.

Erken ziet dat echter niet meteen gebeuren. Hij geeft toe dat de lonen wel iets zullen stijgen, maar de inflatie zal volgens hem nooit volledig gecompenseerd worden. "Vakbonden zullen dat vast proberen, maar die hebben steeds minder macht aan de onderhandelingstafel. De kans is dus groot dat werkgevers daar niet volledig in zullen meegaan. De lonen stijgen waarschijnlijk dus niet in die mate dat ze doorgerekend moeten worden. Dat leidt er anderzijds wel toe dat heel wat mensen minder zullen kunnen kopen met hun salaris."

Vakbond FNV greep dinsdag de inflatiecijfers aan om opnieuw te pleiten voor een hoger minimumloon. De vakbond wil al langer dat iedere Nederlander minstens 14 euro per uur verdient in plaats van de huidige 10,34 euro. Naar alle waarschijnlijkheid zal het volgende kabinet het minimumloon ook verhogen, maar hoe hoog het wordt is nog niet zeker.