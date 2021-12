Vanaf 2030 is elke nieuwe Peugeot die op de Europese markt wordt gebracht volledig elektrisch, heeft CEO Linda Jackson tegen Automotive News Europe gezegd.

Voor andere markten buiten Europa blijft de Franse autobouwer verbrandingsmodellen maken, vertelde Jackson. Met de aankondiging schaart Peugeot zich in een steeds langer wordende lijst van automerken die volledig elektrisch gaan.

Peugeot is na Volkswagen het grootste automerk in Europa. In Nederland staat het bedrijf op de vierde plaats. Het concern heeft in ons land onder meer de elektrische Peugeot e-208 en de e-2008 in zijn aanbod. Een volledig elektrische versie van de 308 is in aantocht.

Andere merknamen van Stellantis, het moederbedrijf van Peugeot, gingen het Franse merk al voor met hun aankondiging van elektrificatie. Zo wil Alfa Romeo in 2027 volledig elektrisch zijn en Opel in 2028.

Volkswagen wil dat zijn auto's in Europa in 2035 elektrisch zijn. Dat is betrekkelijk laat in vergelijking met andere merken; zo willen Audi en Volvo respectievelijk in 2028 en 2030 elektrisch zijn.

Vanaf 2035 is het verplicht dat alle nieuwe auto's in de EU op stroom rijden.

