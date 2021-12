154 bedrijven in Nederland gingen in november failliet, blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat zijn er 55 meer dan in oktober van dit jaar, toen 99 ondernemingen op de fles gingen. Het is de grootste stijging van het aantal faillissementen sinds april vorig jaar, toen de pandemie uitbrak.

Doordat veel bedrijven sinds de start van de coronacrisis overheidssteun ontvingen, daalde het aantal faillissementen aanzienlijk. Zo gingen in april vorig jaar bijna 350 bedrijven bankroet. Daarna zette een daling in, tot ongeveer 100 faillissementen in augustus van dit jaar.

Deze langdurige afname is door de stijging in november nu ten einde, zegt Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, tegen de KVK.

Het aantal bedrijven dat een faillissement aanvroeg in de afgelopen maand ligt echter nog steeds onder het gemiddelde van voor de coronacrisis. Toen gingen zo'n 250 bedrijven per maand failliet.