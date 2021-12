De bonje tussen Volkswagen Group-topman Herbert Diess en de invloedrijke werknemersvertegenwoordiging van het bedrijf lijkt voorbij, schrijft Reuters op basis van ingewijden. Na onderhandelingen is besloten om Diess te behouden, terwijl topman Ralf Brandstätter van het merk Volkswagen een stap maakt naar het bestuur van Volkswagen Group.

De ruzie ontstond een maand geleden toen Diess waarschuwde dat 30.000 medewerkers hun baan konden verliezen als de transitie naar elektrisch rijden niet snel genoeg zou gebeuren.

Dit schoot in het verkeerde keelgat bij het invloedrijke werknemersverbond dat Volkswagen-medewerkers intern vertegenwoordigt. Na de eerdere uitspraken van Diess zei de bond in oktober dat het schrappen van 30.000 banen "absurd en nergens op gebaseerd is".

Het was overigens niet de eerste keer dat Diess overhoop ligt met de werknemerstak. Vorig jaar was er ook al gehakketak tussen de twee partijen. Toen ging het over mogelijke bezuinigingen binnen Volkswagen.