De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) is een onderzoek naar de zonnepanelen van een dochterbedrijf van Tesla gestart, meldt de SEC in een brief die in handen is van persbureau Reuters.

De beurswaakhond start het onderzoek na een klacht van een voormalige kwaliteitsmanager van Tesla. De klokkenluider stelt dat Tesla en dochterbedrijf SolarCity informatie over het brandrisico hebben verzwegen voor beleggers en consumenten. De kwaliteitsmanager werd vorig jaar ontslagen bij het bedrijf van Elon Musk en claimt dat zijn ontslag te maken heeft met het aankaarten van de veiligheidsproblemen.

Het nieuws is enigszins ironisch, omdat Musk vorige week nog een sneer uitdeelde aan klokkenluiders. Hij presenteerde hiervoor een nieuw hebbedingetje: het klokkenluidersfluitje, verwijzend naar de oud-werknemers die na hun vertrek naar de rechter stapten.

In de voorbije maanden heeft Tesla zich voor de rechter moeten verantwoorden voor een racismezaak en met betrekking tot een beschuldiging over vermeend grensoverschrijdend gedrag in de Fremont-fabriek in de Amerikaanse staat Californië.

Het SEC-onderzoek is overigens niet het enige lopende onderzoek waar het bedrijf van Musk momenteel mee te maken heeft. De federale overheidsinstantie voor verkeersveiligheid (NHTSA) onderzoekt de zelfrijdende functie van Tesla's na een reeks ongelukken.