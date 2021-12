Caribisch Nederland ontving in het derde kwartaal maar liefst driemaal zoveel toeristen als in dezelfde periode het jaar ervoor. Zo'n 40.000 reizigers pakten tussen begin juli en eind september het vliegtuig naar Bonaire, Saba of Sint-Eustatius, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Met ruim 38.000 reizigers was vooral Bonaire in trek. Dat waren er 2,5 keer zoveel als in dezelfde maanden in 2020. Ook op Saba en Sint-Eustatius kwamen meer mensen, al waren de aantallen daar kleiner: respectievelijk 1.100 en 800.

Als de cijfers worden vergeleken met het derde kwartaal van 2019, toen van de coronacrisis nog geen sprake was, is er ook sprake van een stijging. Al gaat het om een groei van slechts 1 procent.

Van de toeristen die naar Bonaire vlogen, kwam twee jaar geleden nog 35 procent uit het Europese deel van Nederland. In het afgelopen kwartaal was dat aandeel gegroeid naar 55 procent. Daar staat tegenover dat Amerikanen juist wegbleven. Waren zij twee jaar geleden nog goed voor een kwart van het totale aantal reizigers, in het voorbije kwartaal is dat aandeel gedaald naar 14 procent.

Volgens het CBS komt dit doordat veel vliegmaatschappijen hun vluchten vanuit Nederland weer hebben hervat. Dit geldt niet voor de vluchten vanuit de Verenigde Staten.