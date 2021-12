Veel Nederlanders krijgen de komende weken een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting over 2022, waarbij de Belastingdienst al veel gegevens zelf heeft ingevuld. Bij degenen die samen met hun partner aangifte doen, verdeelt de fiscus vanaf dit jaar de aftrekposten op een manier dat zo min mogelijk belasting hoeft te worden betaald. Het gaat dan onder meer om aftrekposten zoals hypotheekrente en zorgkosten.

Een woordvoerder van de fiscus zegt dat de dienst dit doet om het invullen van de belastingaangifte makkelijker te maken. De belastingbetalers kunnen er overigens voor kiezen de aftrekposten alsnog anders te verdelen.

In de komende periode worden ongeveer vier miljoen voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting verstuurd. De voorlopige aanslag zorgt ervoor dat mensen niet in één keer een groot bedrag hoeven te betalen wanneer de definitieve aanslag op de mat valt. Wie geld terugkrijgt van de fiscus kan door de voorlopige aanslag al eerder over dit geld beschikken.

De fiscus raadt belastingbetalers aan de voorlopige aanslag altijd goed te controleren en waar nodig te wijzigen. Dat kan voorkomen dat iemand moet terug- of bijbetalen.

Sommige mensen ontvangen de voorlopige aanslag automatisch, omdat de fiscus inschat dat ze anders relatief veel moeten bijbetalen bij de definitieve aanslag. Anderen kunnen zelf een voorlopige aanslag aanvragen.