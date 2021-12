De honderd grootste producenten van wapens en ander militair materieel boekten vorig jaar een totale omzet van 531 miljard dollar (zo'n 470 miljard euro). Dat is 1,3 procent meer dan in het jaar ervoor, meldt het Zweedse vredesinstituut SIPRI maandag. Het is het zesde jaar op rij dat de sector is gegroeid.

Wapenhandelaars hebben gemiddeld gezien weinig last van de coronacrisis. Terwijl de wereldeconomie in 2020 met 3,1 procent kromp, ging de wapenverkoop erop vooruit.

Volgens SIPRI hebben overheden vorig jaar evenveel en in sommige gevallen zelfs meer in legers geïnvesteerd. "Sommige overheden hebben hun betalingen aan wapenhandelaars versneld om de impact van de coronacrisis te verlichten", zegt SIPRI-onderzoeker Alexandra Marksteiner.

Uit een rapport van het Europese legerinstituut EDA, dat ook maandag werd gepubliceerd, blijkt dat de EU-lidstaten vorig jaar in totaal 198 miljard euro uitgaven aan legermaterieel. Dat is 5 procent meer dan in 2019 en goed voor 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de EU.

VS en China scoren, Frankrijk en Rusland gaan achteruit

De VS telt nog steeds het grootste aantal wapenproducenten. In de top 100 stonden dit jaar 41 Amerikaanse bedrijven, die samen voor 285 miljard dollar aan legermateriaal verkochten. Dat is een stijging van 1,9 procent tegenover 2019 en is goed voor 54 procent van de totale wapenverkoop. Sinds 2018 bestaat de volledige top vijf uit Amerikaanse bedrijven.

China komt met 13 procent van het totaal op de tweede plaats. Maar er waren ook bedrijven die het minder deden tijdens de pandemie. Voor Franse bedrijven daalde de verkoop met bijna 8 procent. Dat kwam vooral door een afname van de vraag naar gevechtsvliegtuigen van Dassault.

Russische legerbedrijven noteerden met een min van 6,5 procent de sterkste daling. Dat komt vooral doordat de Russische overheid een wapenaankoopprogramma heeft stopgezet dat tussen 2011 en 2020 liep. Daarnaast hadden ze last van leveringsproblemen door de coronacrisis.