De Nederlandse betaaldienstverlener Buckaroo krijgt binnenkort een nieuwe eigenaar. Het Franse investeringsfonds Keensight Capital meldt maandag een akkoord met de Nederlandse betaaldienstverlener te hebben gesloten. De overname zal naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond zijn.

Buckaroo is opgericht in 2005 en levert betaaldiensten voor onder meer bedrijven en goede doelen in de Benelux. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet van 25 miljoen euro te halen. Het bedrijf is daarmee een stuk kleiner dan sommige andere Nederlandse betaaldienstverleners, zoals Mollie en Adyen.

Buckaroo-topman Paul Scholten is blij met de deal en "kijkt ernaar uit om voort te bouwen" op wat het bedrijf de afgelopen vijftien jaar heeft bereikt. De in Utrecht gevestigde onderneming is nu nog eigendom van een andere Franse investeringsmaatschappij: BlackFin Capital Partners.

De deal ligt nu ter goedkeuring bij toezichthouders. Hoeveel Keensight voor de overname neertelt, is niet bekendgemaakt. Maar volgens bronnen van Het Financieele Dagblad betaalt de investeerder tussen de 100 en 150 miljoen euro. Het gaat daarbij niet om alle aandelen, maar om een meerderheidsbelang. Een deel van de aandelen blijft bij het management.