In de aanloop naar Sinterklaas kochten consumenten veel meer bij webwinkels dan vorig jaar, schat Betaalvereniging Nederland op basis van betaaldata van de afgelopen week. Webwinkels draaiden de afgelopen zeven dagen een vijfde meer omzet dan dezelfde week vorig jaar.

Ook ten opzichte van een gewone week dit jaar deden webwinkels het in de week voorafgaand aan Sinterklaas veel beter. Zo waren er 15 procent meer transacties en was de omzet ook een vijfde meer dan een normale week dit jaar. De Betaalvereniging onderzocht betaaldata van iDEAL-merkeigenaar Currence en pincijfers van transactieverwerker Wordline tussen zondag 28 november, net na koopjesfestijn Black Friday, tot en met zaterdag 4 december, de dag voor Pakjesavond.

Op de zaterdag voor Sinterklaas werd dit jaar net zoveel gepind als op zaterdag 27 november, de dag na koopjesfestijn Black Friday. Na Cyber Monday, op maandag 29 november, was voor webwinkels woensdag 1 december de drukste dag de afgelopen week.

Het aantal pinbetalingen aan winkelkassa's in Nederland was de afgelopen week vergelijkbaar met 2020. In de winkels waren boeken, speelgoed en hobby- en sportartikelen de afgelopen dagen gemiddeld extra populair in vergelijking met andere winkelbranches.

Op zaterdag 4 december was het drukste moment voor pinbetalingen rond het middaguur. Toen werd er zo'n 760 keer per seconde gepind. In totaal werd er afgelopen week voor ruim 2,5 miljard euro aan cadeautjes gekocht, bijna vergelijkbaar met vorig jaar. Het afgelopen jaar lag het drukste pinmoment later op de dag. Sinds zondag 28 november gelden nieuwe sluitingstijden voor winkeliers. Zij moeten om 17.00 uur de deuren sluiten.