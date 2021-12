Tot en met november zijn in Nederland dit jaar 3.029 nieuwe kampeerwagens verkocht. Het is voor het eerst dat het verkoopaantal in ons land de drieduizend exemplaren overstijgt. Bovendien kan het aantal met nog een verkoopmaand te gaan nog groter uitvallen.

Afgelopen week bleek uit cijfers van dataprovider RDC en brancheorganisatie BOVAG dat in november 108 nieuwe campers verkocht werden. Dat is bijna de helft meer dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Vooral de kampeerauto's van Adria, Hymer, Capron, Knaus en Carthago waren in trek. Zij zijn samen goed voor een verkoopaandeel van 46 procent.

De verkoop van caravans bleef vorige maand achter op het aantal registraties van een jaar eerder. Gemeten over de eerste elf maanden loopt de verkoop met 8.422 stuks nog altijd 23 procent voor op coronajaar 2020.

Marktleiders zijn Hobby en Fendt, die samen goed zijn voor een aandeel van 36 procent in de verkoop. Knaus, Dethleffs en Eriba-Hymer maken de top vijf compleet.

Ook op de markt voor gebruikte campers gaat het ten opzichte van 2020 goed. De vakhandel verkocht in de eerste elf maanden van dit jaar 16.079 occasions, 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van gebruikte caravans steeg met 5 procent tot 15.201 stuks.