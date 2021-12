De Turkse president Recep Tayyip Erdogan hoopt dat de Turkse lira en de inflatie snel stabiliseren. Dat zei hij zaterdag op een bijeenkomst in de stad Siirt in het oosten van het land. De nationale munteenheid is de laatste tijd in een vrije val beland, waardoor het dagelijks leven voor Turken steeds duurder wordt.

Turkije kampt met een inflatie van meer dan 21 procent. De inflatie is torenhoog omdat het land een groot deel van zijn producten uit het buitenland haalt. Door de zwakke munteenheid is dit de afgelopen maanden steeds duurder geworden. De Turkse lira is sinds begin dit jaar ruim 45 procent van zijn waarde tegenover de dollar verloren.

De reden voor de zwakke munteenheid is het vreemde monetaire beleid van Erdogan. Waar de normale economische theorie bij hoge inflatie een renteverhoging voorschrijft (om zo de economie wat af te remmen), heeft de Turkse president de belangrijkste rentestand alleen maar verlaagd.

Erdogan gaf zaterdag in een speech opnieuw aan de rente laag te zullen houden. Volgens hem is een hoge rente "een kwaal die de rijken alleen maar rijker maakt en de armen steeds armer" en dat hij daarom nooit een compromis hierover zal sluiten.