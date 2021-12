De cryptomunt bitcoin is zaterdag flink in waarde gedaald. Waar de digitale munteenheid omstreeks 6.00 uur nog 52.200 dollar (46.140 euro) waard was, was dat een half uur later nog maar 45.000 dollar. Rond 9.00 uur was de cryptomunt ietsje hersteld naar 47.500 dollar.

Krijg meldingen bij het laatste nieuws over cryptovaluta zoals de bitcoin Volgen Cryptovaluta

De sterke daling heeft te maken met de onzekerheid rondom de omnikronvariant van het coronavirus. Er is nog altijd weinig bekend over de variant, wat tot veel onzekerheid leidt onder investeerders. Zij kiezen er daarom voor om meer risicovolle investeringen weg te doen.

Naast de daling van rond de 10 procent voor bitcoin, zagen ook andere bekende cryptomunten hun waarde verdampen. Ether verloor in de afgelopen 24 uur zo'n 14 procent aan waarde. Binance Coin ging er zo'n 13 procent op achteruit.

De onzekerheid rondom de omnikronvariant was afgelopen week ook op de traditionele aandelenbeurzen te voelen. De Amsterdamse AEX-index sloot de week vrijdag zo'n 2,5 procent lager af ten opzichte van maandag.