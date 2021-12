Mirage Retail Group, het bedrijf achter onder meer Blokker en Intertoys, gaat voorlopig toch niet naar de beurs. Het bedrijf kondigde in juli aan een beursgang te overwegen, maar stelt die nu uit "als gevolg van de huidige omstandigheden in retailland", zo meldt Mirage vrijdag.

Wanneer de beursgang dan wel doorgaat, kan het bedrijf voorlopig niet zeggen. "We hebben de afgelopen tijd onze relevantie in het retaillandschap aangetoond en opnieuw de weg naar winstgevendheid gevonden", zegt topman Michiel Witteveen in een verklaring. "Maar we zijn natuurlijk realistisch genoeg om te constateren dat de huidige marktomstandigheden buiten onze macht liggen."

Het bedrijf wil zich nu eerst richten op de ontwikkeling van de organisatie en meer inzetten op de verfijning van zijn winkelformules. Desgevraagd wil een woordvoerder niet meer informatie kwijt.

In juli kondigde Mirage aan dat het volgend jaar naar de beurs wilde gaan om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. Tegelijk zou Witteveen een stap opzij zetten als CEO en voorzitter worden. "Stel dat er iets met mij gebeurt, dan moeten het bedrijf en de tienduizend werknemers wel verder kunnen", zei Witteveen daar toen over. Die beslissing wordt nu ook voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Afgelopen jaar kwam Mirage uit op een winst van 57 miljoen euro. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een verlies van 144 miljoen euro. Dat kwam onder meer door het verlagen van de kosten. De omzet was 628 miljoen euro, wat 17 procent meer was dan het jaar ervoor. In 2021 verwacht Mirage een omzet van 1 miljard euro.

Mirage heeft in Nederland de winkelketens Blokker, BCC, Intertoys en Miniso onder zich. Het bedrijf heeft zo'n 710 winkels en verschaft werk aan 8.100 mensen.