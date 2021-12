De aanvoer van coronazelftests ligt op schema, laat het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) weten. De extra voorraad zelftests die besteld is zodat er voor de toekomst genoeg tests zijn, komt vanaf vrijdag en zaterdag binnen. Sinds begin deze week waren de zelftests op veel plekken uitverkocht.

Bij de extra voorraad gaat het om miljoenen zelftests, zegt een woordvoerder.

"Deze week zijn vooral kleine hoeveelheden binnengekomen, die vaak rechtstreeks doorgingen naar de winkel", aldus de zegsman. Doorgaans gaan bestellingen eerst naar een distributiecentrum en worden van daaruit naar de winkels gebracht.

Coronazelftests zijn sinds april beschikbaar bij de supermarkt, drogist en apotheek. In oktober zakte de verkoop van de tests in, maar sinds november is er weer veel vraag, aldus het CBD.

Sinds de persconferentie van vrijdag 26 november is de verkoop verder toegenomen. Toen adviseerde het demissionaire kabinet met het oog op Sinterklaas dat mensen zichzelf preventief testen voordat ze ergens op bezoek gaan.

"Als we de dagomzetten vergelijken met vorige week, dan zijn we er deze week al met enkele tientallen procenten overheen", zegt de woordvoerder over de verkoop van de zelftests.

Zelftest volstaat sinds kort bij klachten

Donderdag besloot het kabinet dat een zelftest volstaat bij klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Tot dusver was het advies om bij corona-achtige klachten altijd een GGD-test te laten doen.

Bij een positieve zelftest moet alsnog een GGD-test gedaan worden. Bij een negatieve test hoeven mensen niet thuis te blijven.

Tot en met Kerst komen er nog miljoenen zelftests bij voor de drogisterijbedrijven. Het CBD denkt dat de vraag zal afnemen als de scholen volgende week zelftests geleverd krijgen. Voor groep zes tot en met acht van het basisonderwijs en het hele voortgezet onderwijs geldt het advies om alle leerlingen twee keer per week een zelftest te laten doen.