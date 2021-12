Een zak met cadeaus voor Pakjesavond is dit jaar 0,3 procent goedkoper dan een jaar geleden. Chocolade, speelgoed en geurtjes zijn goedkoper. Boeken, snoepgoed en sieraden werden licht duurder. Dat berekende het Economisch Bureau van ING op verzoek van NU.nl.

Chocolade gaat dit jaar met 1,1 procent het meest in prijs omlaag. Daarna volgen geurtjes met 0,7 procent, speelgoed is 0,1 procent goedkoper.

Daartegenover staat dat sieraden 0,7 procent meer kosten dan een jaar geleden, boeken 0,5 procent duurder geworden zijn en voor snoepgoed 0,3 procent meer betaald moet worden. Dat brengt het gemiddelde op -0,3 procent.

Dat is best opvallend, want de inflatie (de mate waarin het leven duurder wordt) swingt de laatste maanden de pan uit. In oktober werd het leven 3,4 procent duurder en volgens voorlopige cijfers zou de inflatie in november 5,6 procent bedragen.

Volgens ING-econoom Marten van Garderen is dat te verklaren doordat de inflatie vooral stijgt vanwege de hoge energiekosten. Die worden wel deels doorberekend door bedrijven, maar niet bij alle producten. Ook de leveringsproblemen door tekorten zijn nog niet overal zichtbaar in de prijs. "Speelgoed dat vandaag in de winkel ligt, is niet gisteren besteld", zegt Van Garderen.