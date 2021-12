Ambtenarenfonds ABP heeft een schaderegeling in het leven geroepen voor gepensioneerden die extra financiële schade hebben opgelopen vanwege een nabetaling van hun pensioen. Dat bevestigt het pensioenfonds na berichtgeving door Omroep MAX. De regeling geldt in eerste instantie voor vijftienduizend mensen.

Duizenden gepensioneerde ambtenaren kregen vorig jaar extra pensioengeld van ABP, omdat ze daarvoor jarenlang te weinig hadden gekregen. Het ging om zo'n 10.000 euro per persoon.

In eerste instantie was dat extra geld erg welkom, maar later bleek dat de gepensioneerden plots fors meer belastingen moesten betalen aangezien het geld in één keer was overgemaakt.

Ook speelden sommigen hun recht op toeslagen voor dit jaar kwijt en moesten ze zorg- en huurtoeslagen van vorig jaar terugbetalen.

Alle gedupeerden krijgen brief toegestuurd

Om de groep te compenseren voor de schade, komt ABP nu met een regeling voor vijftienduizend gepensioneerden. Het fonds had eerder al een regeling voor schademeldingen, maar daarvoor moest een aanvrager een ingewikkelde procedure volgen en de schade zelf aantonen.

Het pensioenfonds neemt die hindernis nu weg en biedt alle gedupeerden proactief een schikking aan. Details maakt ABP niet bekend, maar het gaat naar eigen zeggen om "een zorgvuldig berekende en evenwichtig vastgestelde vergoeding". Wie de brief krijgt, hoeft alleen nog akkoord te gaan met het bedrag.

Wie volgens het fonds geen schade heeft geleden, krijgt een brief met die boodschap. Als diegene toch kan aantonen er door de nabetaling financieel op achteruit te zijn gegaan, krijgt alsnog een vergoeding. Na de eerste vijftienduizend mensen komen er nog zo'n duizend gepensioneerden aan bod.

Omroep MAX gaat vrijdagavond in het programma Meldpunt dieper op de kwestie in.