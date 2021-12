Nederlandse winkelbedrijven gaven ondanks de coronapandemie dit jaar 28 miljoen euro uit aan Black Friday-reclame op tv en radio, in kranten en tijdschriften en op posters in bijvoorbeeld bushokjes. Dat is 3 miljoen euro meer dan vorig jaar, meldt registratiebureau Adfact vrijdag. Webwinkel Amazon is de koploper.

Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten en wint aan populariteit in Nederland. Op die dag, die vorige week vrijdag plaatsvond, geven winkels zowel online als offline grote kortingen. In de VS is dat traditioneel op de dag na Thanksgiving. Eerder bleek al dat Nederlanders dit jaar 5 miljard euro hebben uitgegeven in de week van Black Friday.

Omdat die dag hier steeds populairder wordt, geven bedrijven ook steeds meer geld uit aan de reclame ervoor. Dit jaar was dat 28 miljoen euro, 3 miljoen euro meer dan in 2020. En dan is het geld voor online reclames nog niet eens meegerekend.

Het bedrijf dat in ons land het meest aan de offline reclame heeft uitgegeven, is de van oorsprong Amerikaanse webwinkel Amazon. Die spendeerde dit keer 3,5 miljoen euro. Op de tweede plaats komt MediaMarkt met een bedrag van 1,4 miljoen euro, op de voet gevolgd door bol.com (1,1 miljoen euro). Zalando gaf met 648.000 euro het minst uit aan offline reclame in ons land.

Met in totaal 14,8 miljoen euro werd het meest uitgegeven aan televisiereclame. Radio volgt met 6,2 miljoen euro en daarna de bladen met 5,6 miljoen euro. Buitenreclame sluit de rij met ruim 1,4 miljoen euro. Sinds 2017 zijn de reclamebestedingen voor Black Friday met 188,6 procent opgelopen.