Turken zijn steeds meer geld kwijt aan hun dagelijkse boodschappen. In november stegen de prijzen van Turkse producten met ruim 21 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, aldus statistiekbureau TurkStat. Daarmee stegen de prijzen harder dan verwacht. Turkije gaat momenteel gebukt onder hoge inflatie door het onorthodoxe beleid van president Recep Tayyip Erdogan.

Turkije haalt een groot deel van zijn producten uit het buitenland. Door de zwakke munteenheid is dit de afgelopen maanden steeds duurder geworden. De Turkse lira is sinds begin dit jaar ruim 45 procent van zijn waarde tegenover de dollar verloren.

De reden voor de zwakke munteenheid is het vreemde monetaire beleid van Erdogan. Waar de normale economische theorie bij hoge inflatie een renteverhoging voorschrijft (om zo de economie wat af te remmen), heeft de Turkse president de belangrijkste rentestand alleen maar verlaagd.

Erdogan gelooft heilig dat dit de juiste methode is, maar tot dusver is de lira alleen maar in waarde gedaald. Hierdoor heb je dus meer lira's nodig om een product in het buitenland te kopen, wat weer wordt doorgerekend aan de consumenten. Hierdoor steeg de inflatie in november op jaarbasis naar 21,3 procent.

Hoewel de inflatie dus al hoog ligt, denkt de Turkse oppositieleider Kemal Kiliçdaroglu dat dit cijfer nóg hoger ligt. Hij beschuldigt TurkStat van sjoemelen met de cijfers. Kiliçdaroglu claimt dat de politieke invloed op het statistiekbureau groot is en dat het inflatiecijfer daardoor lager is uitgevallen. In werkelijkheid zou de inflatie dus nog boven de 21,3 procent liggen, stelt de oppositieleider. TurkStat ontkent zowel te hebben gesjoemeld als onder invloed te staan van Erdogan.