Elon Musk, de CEO van autobouwer Tesla, verkocht in een maand tijd 10,1 miljoen aandelen van het bedrijf, voor een bedrag van 10,9 miljard dollar (9,6 miljard euro). Musk kondigde een maand geleden aan dat hij 10 procent van zijn belang zou verkopen. Om dat doel te bereiken, moet hij 17 miljoen aandelen verkopen.

Musk hield op 6 november een Twitter-enquête waarin hij vroeg of hij 10 procent van zijn Tesla-aandelen moest verkopen. Zo'n 60 procent van zijn Twitter-volgers vond dat hij dat moest doen en dus ging hij daarmee aan de slag.

Er is echter nog een andere reden waarom Musk aandelen verkoopt. Hij wil aandelenopties die hij in 2012 kocht namelijk binnenkort omzetten in echte aandelen. Zo'n optie geeft hem het recht om het aandeel tegen een vastgelegde prijs te kopen, ook als de prijs van de Tesla-aandelen ondertussen veel hoger ligt. Hij moet over dat verschil in prijs wel belastingen betalen. Om dat te kunnen doen, haalt hij geld op met de verkoop van zijn huidige aandelen.

Donderdag verkocht hij opnieuw voor 1 miljard dollar aan aandelen, wat het totaal op 10,9 miljard dollar of 10 miljoen aandelen bracht. Daarmee heeft hij net geen 6 procent van zijn aandelen verkocht en is hij dus over de helft.

Musk krijgt als Tesla-topman geen vast salaris, maar wordt betaald in aandelen en opties. Voor de verkoop bezat hij 170,5 miljoen Tesla-aandelen. Hij heeft ook nog belangen in andere bedrijven, waaronder het ruimtebedrijf SpaceX en het technologiebedrijf Neuralink. Met een vermogen van 283 miljard dollar is Musk de rijkste man ter wereld.