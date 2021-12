De Nederlandse Staat hoeft zijn reisadviezen niet aan te passen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag beslist in een zaak die was aangespannen door tientallen reisorganisaties.

De reisbureaus, die vooral trips aanbieden naar landen buiten de EU, vinden dat de reisadviezen van de overheid niet correct zijn. Bij die adviezen wordt volgens de bedrijven geen rekening gehouden met het feit dat veel Nederlanders gevaccineerd zijn. Ook houdt het kabinet er geen rekening mee dat er landen zijn met minder coronabesmettingen dan ons land. Daarom zou het daar voor Nederlanders veilig kunnen zijn.

De reisorganisaties stellen dat ze door de reisadviezen fikse schade hebben en stapten naar de rechter om zo de overheid te dwingen de reisadviezen aan te passen. Maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechter is de overheid misschien inconsequent, maar niet onrechtmatig. Met andere woorden, met het huidige beleid overtreedt het kabinet geen regels.

Op dit moment zijn vrijwel alle landen buiten de EU oranje of rood gekleurd. Dit betekent dat je daar niet, of alleen voor noodzakelijke reizen naar toe zou moeten gaan. Binnen de EU zijn de landen juist geel gekleurd, wat betekent dat je er wel op vakantie kunt.

Dat onderscheid mag de overheid maken van de rechter, onder meer vanwege het vrije verkeer van personen binnen de EU. Ook is de Staat niet verplicht om een onderscheid te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

De overheid heeft eerder aangegeven dat het landen met minder besmettingen toch bewust 'op oranje' zet. Dit omdat toeristen daar te maken kunnen krijgen met snel veranderende regels als het aantal besmettingen oploopt. De reizigers zouden daardoor stranden in die landen.