Shell gaat niet verder met de ontwikkeling van het olieveld Cambo in de Noordzee. Het olieveld dat dicht bij de Schotse Shetlandeilanden ligt, zou te weinig opleveren en er is bij de ontwikkeling een groot risico op vertraging, laat het olie- en gasbedrijf weten.

Shell heeft een aandeel in het olieveld, net als het Britse bedrijf Siccar Point, dat een meerderheid van de aandelen bezit. Siccar Point reageert teleurgesteld op de terugtrekking van Shell. Volgens het Britse concern is het olieveld belangrijk voor de toekomstige energievoorziening van het Verenigd Koninkrijk.

De topman van Siccar Point gaat nu samen met de Britse overheid kijken naar de ontwikkeling van het veld, dat hoogstwaarschijnlijk goed is voor 170 miljoen vaten olie.

Cambo was al langer een heikel punt voor klimaatactivisten. Het olieveld stond centraal in een discussie over de vraag of het VK nog wel nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstoffen moet opstarten.

Klimaatgroepen wezen daarbij op een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), waarin staat dat dergelijke projecten niet passen bij het plan om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Milieubeweging Friends of the Earth is blij met de stap van Shell. "De toekomst van het project is nu in gevaar, zoals het zou moeten zijn. Er is geen behoefte aan een nieuw olieveld tijdens een klimaatcrisis", aldus de groep op Twitter.

Shell gaat bij Afrika wel naar olie zoeken

Shell denk daar anders over. Het bedrijf gaat namelijk voor de oostkust van Zuid-Afrika seismisch onderzoek doen om naar olie te zoeken. Een Zuid-Afrikaanse rechter heeft bepaald dat dit is toegestaan. Onder andere Greenpeace wilde het onderzoek voorkomen, omdat het schade zou toebrengen aan de natuur en de dieren die daar zwemmen, zoals walvissen.

De rechter vond de bewering dat er onherstelbare schade zou ontstaan "op zijn best speculatief". Shell zou afgelopen woensdag beginnen aan het onderzoek dat vijf maanden zal duren. Dat zorgt voor veel lawaai op een plek waar walvissen bijeenkomen om te paren.

Een woordvoerder van Shell zei eerder dat het bedrijf zich inzet voor veiligheid, de regels naleeft en aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan.