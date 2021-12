De Amerikaanse producent van elektrische auto's Canoo verwacht toch geen voertuigen bij autobouwer VDL Nedcar te zullen laten bouwen. Dat staat in een document dat het bedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft gestuurd. Het is een fikse tegenvaller voor het Nederlandse VDL, dat Canoo als belangrijke klant had willen strikken voor zijn autofabriek in het Limburgse Born.

De bedrijven hadden al een voorlopige overeenkomst getekend. Maar Canoo zegt nu te verwachten dat die voorlopige overeenkomst niet wordt omgezet in een definitieve.

In de fabriek in Born worden nu nog BMW's en MINI's gebouwd, maar het contract daarvoor loopt over twee jaar af. VDL is daarom hard op zoek naar nieuwe klanten. De autobouwer dacht met Canoo een grote vis binnen te hebben gehaald, maar de Amerikanen lijken nu toch af te haken.

Dat komt niet helemaal als een verrassing. Vorige maand zei Canoo-topman Tony Aquila al dat hij het contract met de Nederlandse fabriek nog eens tegen het licht zou houden. Hij wil de productie liever in eigen hand houden. Nu lijkt de kogel dus door de kerk.

VDL Nedcar zegt in een reactie nog altijd met Canoo in gesprek te zijn. Of dit betekent dat de Nederlandse fabrikant de hoop heeft dat de deal toch doorgaat, wil het bedrijf niet zeggen.

Plannen voor extra productieruimte in Born

In juni maakten de bedrijven nog bekend dat Canoo vanaf volgend jaar tot en met 2028 auto's in Born zou laten produceren. VDL Nedcar zou daarvoor zelfs eerst extra productieruimte willen creëren op het parkeerterrein, omdat de normale productie van BMW's en MINI's nog zou doorlopen tot eind 2023.

De deadline om met VDL Nedcar tot een definitief akkoord te komen, werd recent verplaatst van eind november tot half december. In het officiële document schrijft Canoo nu dat de beslissing is genomen vanwege "ontwikkelingen bij VDL Nedcar". Mogelijk speelt de recente hackaanval op het Nederlandse bedrijf een rol, meldden verschillende media al eerder. Daardoor lag de autoproductie bij VDL Nedcar enige tijd stil.

Het bedrijf was al op zoek naar extra nieuwe opdrachtgevers, omdat de productie van Canoo-voertuigen niet voldoende zou zijn om de hele fabriek in Born te benutten. Bovendien wil VDL Nedcar niet afhankelijk zijn van één klant.