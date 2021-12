Eén dag voor de deadline heeft het Amerikaanse Congres een shutdown van de overheid voorkomen. De Amerikaanse Senaat stemde donderdag in (69-28) met een voorstel om de federale regering tot zeker 18 februari te blijven financieren. Het voorstel was eerder op de dag ook al goedgekeurd door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, met een nipte meerderheid van 221 tegen 212 stemmen.

De stemming draaide donderdag om de verhoging van het schuldenplafond, dat in oktober al door het Huis van Afgevaardigden tot 3 december was goedgekeurd.

Zou een verhoging uitblijven, dan dreigde een shutdown: de Amerikaanse regering had het toegestane bedrag al bijna volledig geleend. Als er niet meer kon worden bijgeleend, dan zou Washington niet langer kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. In dat geval zouden bepaalde overheidsdiensten moeten sluiten.

Met deze kortetermijnwetgeving wordt in feite tot medio februari vastgelegd wat al met de regering-Trump was onderhandeld. De Democraten wilden dit slechts tot eind januari doen, omdat ze graag hun eigen uitgavenniveaus en prioriteiten willen vaststellen nu ze het Witte Huis en beide kamers van het Congres in handen hebben.

Steun voor Afghaanse evacués

Als onderdeel van de het akkoord is afgesproken om 7 miljard dollar uit te trekken voor Afghanen die hun land zijn ontvlucht nadat de Taliban de macht hadden heroverd en de Amerikaanse troepen zich hadden teruggetrokken.

Het gaat om circa 4,3 miljard dollar voor de verzorging van evacués op militaire bases, 1,3 miljard dollar voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en 1,3 miljard dollar voor de verstrekking van hervestiging en andere diensten, waaronder noodhuisvesting en Engelse taallessen.