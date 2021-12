Tony's Chocolonely stopt met de bouw van een eigen fabriek in Zaandam, meldt het bedrijf donderdag in de marge van zijn jaarcijfers. Het geld dat de chocolademaker daarmee bespaart, wordt geïnvesteerd in uitbreiding naar andere landen en hulp aan Afrikaanse cacaoboeren. Volgens een woordvoerder heeft de coronacrisis een rol gespeeld in die beslissing.

Tony's Chocolonely gaat komend jaar zijn strategie wijzigen en meer focussen op uitbreiding naar het buitenland. Om die uitbreiding te kunnen bekostigen en tegelijk ook Afrikaanse cacaoboeren te helpen, zal het bedrijf de bouw van zijn Chocolate Circus stopzetten. "Je kan geld tenslotte maar één keer uitgeven", aldus de woordvoerder.

Maar ook de coronacrisis heeft meegespeeld in die beslissing. Volgens de zegspersoon is het door corona steeds moeilijker geworden "om de benodigde investering te verkrijgen die nodig is om door te gaan met zo'n ambitieus en uniek project".

Eerder dit jaar nam het bedrijf de chocoladefabriek Althea-De Laet nabij Antwerpen over. Op de vraag of toen al duidelijk was dat de Zaandamse fabriek er niet ging komen, gaat Tony's niet in. De Belgische fabriek zou "een belangrijke bijdrage aan de groei" geleverd hebben.

Het Chocolate Circus moest een soort van Willy Wonka-achtig belevingscentrum worden waar het bedrijf ook chocolade zou maken. Tony's was al enkele jaren bezig met de bouw, maar had die eerder dit jaar gepauzeerd vanwege de coronacrisis.

Het stopzetten van de bouw, samen met de kosten voor de overname van Althea-De Laet, de samenwerking met rapper Pharrell Williams en een eenmalige bonus aan het personeel, bezorgde het bedrijf een nettoverlies van 4,7 miljoen euro. De omzet groeide wel met 24 procent tot 109 miljoen euro.