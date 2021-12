De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eist van meerdere bedrijven dat ze de wet volgen en hun sterkedrankflessen lichter maken of aantonen waarom dat niet gaat. Er zijn vijftien lasten op dwangsom opgelegd. Als de bedrijven dat voor april volgend jaar nog niet gedaan hebben, krijgen ze boetes tot 27.000 euro per verpakking.

In de Nederlandse wetgeving zijn sinds 2014 regels opgenomen voor het verpakken van producten. Die regelgeving is gebaseerd op een Europese richtlijn in het kader van duurzaamheid.

In dat besluit staan ook regels over het gewicht en volume van glazen flessen. De ILT stelde vast dat vijftien Nederlandse importeurs en producenten zich voor in totaal 28 sterkedrankmerken niet aan de regels houden. Namen wil de inspectie niet noemen.

De inspectie geeft toe dat het niet altijd even makkelijk is voor bedrijven om meteen volgens de regels te werken. Soms moeten ze bijvoorbeeld wachten op de glasproducent om aan de juiste informatie te komen of zich aan te passen.

Toch stelt de ILT de bedrijven een deadline. Tegen april 2022 moeten ze met de juiste informatie over de brug komen of hun flessen lichter maken. Als dat niet het geval is, krijgen ze dwangsommen opgelegd van 500 of 1.500 euro per verpakking per week. De maximale boete is respectievelijk 9.000 of 27.000 euro per verpakking.