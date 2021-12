Eric van Teeffelen, de eigenaar van Anode Energie dat woensdag het faillissement heeft aangevraagd, was in het verleden al betrokken bij drie andere faillissementen in de energiesector. Dat bevestigt Van Teeffelen aan NU.nl na berichtgeving door RTL Z. Ook zat hij in een juridische discussie met Allure Energie, dat twee weken geleden op de fles ging.

Anode werd in 2001 opgericht door Van Teeffelen en moest woensdag het faillissement aanvragen door de sterk gestegen energieprijzen. Volgens de verklaring van het bedrijf kwam de leverancier Anode International Trading zijn verplichtingen niet na, waardoor het bedrijf zijn stroom plots moest inkopen tegen de hoge marktprijzen.

De Zwitserse leverancier met dezelfde naam valt onder dezelfde groep, maar Van Teeffelen heeft er geen zeggenschap over. "In Zwitserland mogen er namelijk geen buitenlandse bestuurders in bedrijven zetelen", legt hij uit.

Strijd met Belgische energiebedrijven

Het is dus niet de eerste keer dat een bedrijf onder het bewind van Van Teeffelen moet sluiten. In 2017 ging Energie der Nederlanden al failliet na een zeven jaar durende juridische strijd met Belgische energiebedrijven. De Belgische tak Anode BE ging daardoor failliet en die sleurde later Energie der Nederlanden mee in zijn val.

In augustus van dit jaar ging ook Pluspool, het moederbedrijf van Energie der Nederlanden en Anode BE, failliet nadat de curator van Energie der Nederlanden een claim van 12 miljoen euro had ingediend bij Pluspool. Volgens de curator was er bij het eerdere faillissement sprake van onbehoorlijk bestuur.

Ook betrokken bij faillissement van Allure Energie

Twee jaar geleden ging ook het bedrijf Energie E&E failliet, waar Van Teeffelen bij betrokken was via een holding. Door een onbetaalde factuur van zo'n 8 miljoen euro kon het bedrijf zijn verplichtingen niet meer nakomen waardoor het een faillissement moest aanvragen.

Ten slotte had Van Teeffelen ook een hand in het faillissement van Allure Energie. Dat bedrijf ging twee weken geleden failliet en verwees daarvoor naar "een juridisch conflict". Dat blijkt ondertussen een conflict te zijn tussen Allure en Van Teeffelen.

Volgens Van Teeffelen moest Allure nog zo'n half miljoen euro betalen aan Energie I&V en een vergelijkbaar bedrag aan Energie der Nederlanden voor de levering van stroom en gas. "Dat gebeurde niet, waardoor ik het bedrijf voor de rechter gedaagd heb en het daarna failliet is gegaan. Dit is geen juridisch conflict, maar een wanbetaling", zegt Van Teeffelen tegen NU.nl.

De curator van Anode Energie heeft nu tot 15 december de tijd om een overnemer te vinden voor de veertienduizend klanten van het bedrijf. Lukt dat niet, dan worden ze verdeeld over verschillende aanbieders.