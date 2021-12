Cadeaukaarten die vanaf 1 januari worden uitgegeven, moeten minimaal twee jaar geldig zijn. Nu is dat nog één jaar. Hoeveel cadeaukaarten ongebruikt in een la blijven liggen, wil de Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) niet zeggen. Het is wel een bekend fenomeen, zegt voorzitter Tamar de Leeuw van de organisatie in gesprek met NU.nl.

"Het gebeurt ons allemaal weleens dat we een cadeaukaart laten verlopen, mij ook", zegt De Leeuw. "Daar houden we ook rekening mee in onze bedrijfsvoering." De branchevereniging ziet het liefst dat mensen de kaarten gewoon gebruiken. "Dat levert tevreden klanten op. Het is hoe dan ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de consument."

Voor welk bedrag ongebruikte kaarten in de fysieke of digitale prullenbak belanden, zegt de BVCNL ook niet. De branche is sinds een paar jaar bezig met een professionaliseringsslag en heeft ook pas sinds kort zicht op de bedragen die in de cadeaukaarten omgaan. "Dat is zo'n 1,5 miljard euro per jaar."

Volgens de branchevereniging worden cadeaubonnen alleen maar populairder. "Afgelopen maand was sprake van meer dan een verdubbeling in de verkoop vergeleken met dezelfde periode vorig jaar." In waarde ging het om een toename van meer dan 60 procent.

Of het nu gaat om een VVV-bon, een Boekenbon, bol.com-tegoed of een voucher voor een diner of arrangement: iedere cadeaubonverkoper moet zich houden aan de minimale geldigheid. "Hoeveel langer de kaart geldig is, mag de uitgevende partij bepalen", zegt De Leeuw. "Dat kan ook vijf jaar zijn, of onbeperkt."

Dat moet natuurlijk wel vermeld worden op de cadeaukaart, of die nu fysiek of digitaal is. Het zijn volgens de BVCNL-voorzitter tegenwoordig veelal plastic passen met een code. Want die kun je dan eventueel ook online verzilveren. Een cadeaubon kan ook een mailtje zijn, of ouderwets op papier. De Leeuw: "Het is van alles, voor van alles."