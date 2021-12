Op 5 december 1991, zondag precies dertig jaar geleden, registreerde het KNMI de eerste aardbeving veroorzaakt door het Groninger gasveld. Het duurde tot mei 2018 voordat de eerste Groningers schade kregen vergoed, sindsdien gaat het steeds harder. Tot nu toe is in totaal 1,2 miljard euro uitgekeerd, blijkt uit een analyse van NU.nl. Het budget is onbeperkt.

Sinds vorige maand kunnen gedupeerden ook immateriële schade (smartengeld) claimen. Verder is het nu ook mogelijk een vaste vergoeding voor materiële schade te krijgen. "Aan immateriële schade is tot dusver 476.000 euro uitgekeerd aan 166 mensen", zegt Jouke Schaafsma van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

De teller voor de vaste vergoeding staat na iets meer dan een maand op ruim 3 miljoen euro. "Van de schademeldingen die binnen zijn gekomen sinds 1 november, kiest een ruime meerderheid voor de vaste vergoeding", aldus Schaafsma. Voor die groep zou het totaalbedrag kunnen uitkomen op zo'n 22 miljoen euro.

Steeds meer mensen melden zich voor een schadevergoeding. "Toen we net van start waren gegaan, ging het om 100 tot 150 mensen per week. Dat is opgelopen tot 750 tot 1.000 per week en sinds we de vaste vergoeding kennen, tot nog wel meer dan dat."

'Honderdduizenden hebben nog nooit schade gemeld'

Die vaste vergoeding is ook nadrukkelijk bedoeld om 'kleinere schades' snel en laagdrempelig af te handelen. Potentieel kunnen nog honderdduizenden gedupeerden zich melden. "In de voorbije dertig jaar dat de aardbevingen zijn geregistreerd, was die van 16 augustus 2012 bij Huizinge de zwaarste", vertelt Schaafsma.

"Daar krijgen we ook nog steeds meldingen over, maar we denken dat zo'n 200.000 mensen daar nog nooit de schade van hebben gemeld. Het is goed denkbaar dat ze dat alsnog doen. Ze hebben dan in ieder geval recht op de vaste vergoeding van 5.000 euro, of ze kunnen de schade laten beoordelen."

Als het goed is, gaat de Groningse gaskraan volgend jaar helemaal dicht. De definitieve sluiting van het roemruchte veld zal in het uiterste geval in 2028 een feit zijn, als het meezit in 2023. Hoeveel het veld de Staat precies heeft opgeleverd, is niet zo makkelijk op te vragen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt voor de periode tussen 1965 en 2018 op circa 417 miljard euro. Omgerekend zou het volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan om 228 miljard euro sinds 1991.