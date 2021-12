In de eerste elf maanden van dit jaar is in Nederland evenveel hernieuwbare energie opgewekt als in heel 2020. Dat blijkt donderdag uit maandcijfers van Energieopwek.nl, een samenwerking tussen onder meer Hanzehogeschool Groningen, netbeheerder TenneT en Gasunie.

Van alle energie die vorige maand is opgewekt, was 26,5 procent hernieuwbaar. Dat is iets meer dan in november vorig jaar. De opbrengst van windenergie viel in november tegen: die was 20 procent lager dan een jaar eerder. Deze terugval is goedgemaakt door onder andere bijstook van biomassa.

Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, komt van natuurlijke bronnen als wind, zon, waterkracht en biomassa. In 2030 moet in ons land minimaal 70 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komen.

De stijging die dit jaar te zien is, was volgens verwachting, vertelt een woordvoerder van Energieopwek.nl. "Er zijn dit jaar veel nieuwe zonnepanelen geplaatst en verschillende windmolenparken bijgebouwd. Een stijging is dan een logisch gevolg."

De zegsman vertelt verder dat de vooruitzichten gunstig zijn. "Als we zo doorgaan, gaan we de 70 procent halen." Wel laat hij weten dat het huidige stroomnet problemen kan geven. "Er zijn signalen dat het net het moeilijk aankan, al helemaal in de toekomst. Dat wordt nog een uitdaging."