Vakantieparkuitbater Roompot heeft een vergunning aangevraagd voor de overname van zijn grootste concurrent Landal. Daarmee laten de bedrijven weten dat ze de samensmelting willen voortzetten, terwijl toezichthouder ACM eerder deze week juist aankondigde de overname nader te onderzoeken.

De ACM wil de deal verder onderzoeken om te bekijken of Roompot en Landal - de twee grootste vakantieparkuitbaters van Nederland - door de fusie zo'n sterke marktpositie krijgen, dat ze de prijzen kunnen opdrijven.

Bovendien zijn de twee bedrijven groot in dienstverlening aan parken die niet in hun bezit zijn. Daarvoor verzorgen ze niet alleen de boekingen of de marketing, maar ook het beheer. Ook voor deze diensten wil de toezichthouder uitzoeken of de combinatie van Roompot en Landal de prijzen kan verhogen.

De overname van Landal door Roompot werd in juni aangekondigd. Landal GreenParks heeft ruim honderd vakantieparken in onder meer België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. Het aanbod bij Roompot bestaat uit meer dan tweehonderd parken en vakantielocaties in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Bij de twee bedrijven samen werken ruim vijfduizend mensen.

Landal is nu nog in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Platinum Equity, terwijl Roompot eigendom is van de eveneens Amerikaanse investeerder KKR.