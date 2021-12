De Nederlandse winkelketen de Bijenkorf komt volgens bronnen van Bloomberg en The Times binnenkort in Thaise handen. Het bedrijf is nu eigendom van de Britse Selfridges Group, die op zijn beurt in de etalage is gezet door de Canadese eigenaar Weston Group.

Weston en het Thaise conglomeraat Central Group hebben volgens beide media een akkoord over de verkoop van Selfridges. Selfridges heeft naast de Bijenkorf ook nog winkels onder de eigen merknaam in het Verenigd Koninkrijk en baat daarnaast ketens uit in onder meer Ierland en Canada.

Al die winkels zouden nu in handen komen van de groep die de winkels van de Duitse winkelketen KaDeWe en het Italiaanse warenhuis onder de hoede heeft. Selfridges en Central Group willen niet reageren op het nieuws. Bij de Bijenkorf was voorlopig niemand bereikbaar.

De Bijenkorf veranderde al vaker van eigenaar

Er waren al langer geruchten dat de Selfridges Group te koop stond. Geen van de partijen heeft dat al officieel bevestigd, maar The Guardian schreef in juli al dat Weston een verkoop overwoog voor 4 miljard dollar (3,5 miljard euro).

Het is niet de eerste keer dat de Bijenkorf van eigenaar verandert. HEMA behoorde oorspronkelijk tot hetzelfde moederbedrijf, Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB). Dat ging later samen met Vendex, het bedrijf achter de warenhuizen van V&D. In 2004 kwam dat in handen van investeerders.

In 2010 werd de Canadese familie eigenaar van de keten. De familie Weston had toen al de bekende Britse warenhuisketen Selfridges in bezit. Destijds telde de Bijenkorf twaalf winkels, nu zijn dat er nog zeven.