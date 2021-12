Drie van de zeven zangers van de populaire Zuid-Koreaanse boyband BTS hebben 8,4 miljoen dollar (7,4 miljoen euro) opgestreken door aandelen te verkopen van hun platenlabel, zo meldt persbureau Bloomberg.

Bij de beursgang van platenlabel Hybe, dat eerder bekendstond als Big Hit Entertainment, in oktober vorig jaar kregen ook de leden van BTS aandelen. Oprichter Bang Si-Hyuk gaf toen alle zeven leden samen 1,41 procent van de aandelen, ondertussen goed voor een waarde van 165 miljoen dollar, schrijft Bloomberg op basis van documenten die het bedrijf opvroeg bij de Zuid-Koreaanse beurswaakhond.

Iets meer dan een jaar na de beursgang hebben drie leden besloten om een deel van die aandelen te verkopen, blijkt uit het beursdocument. Jin, wiens echte naam Kim Seok-jin is, verkocht 16.000 aandelen en kreeg daar 4,1 miljoen dollar voor. J-Hope, die eigenlijk Jung Ho-seok heet, verdiende 1,6 miljoen dollar aan de verkoop van 5.601 aandelen en RM, die in het document staat als Kim Nam-joon, verkocht 10.385 aandelen voor 2,7 miljoen dollar. Samen is dat 8,4 miljoen dollar.

De andere leden hebben voor zover bekend nog geen aandelen verkocht. De beursgang van Hybe was wel een groot succes. Bij de opening op de beurs van Seoel kostte een aandeel dubbel zoveel als de intekenprijs van 135.000 won (101,3 euro). Later halveerde de koers weer, maar intussen staat deze alweer 66,5 procent hoger dan op de eerste dag.

In het derde kwartaal van dit jaar postte het label, dat sinds kort ook Justin Bieber en Demi Lovato onder zijn hoede heeft, een recordwinst. De albumverkoop steeg naar 4,85 miljoen verkochte exemplaren, tegenover 900.000 een jaar eerder. Hybe verwacht dat uitverkochte BTS-concerten en de verkoop van hun merchandise in het vierde kwartaal de resultaten nog meer zullen opdrijven.