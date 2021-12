Ambtenarenfonds ABP verhoogt ook komend jaar de pensioenen niet. De financiële situatie van het grootste fonds van Nederland laat dat niet toe. De pensioenpremie blijft ook volgend jaar gelijk, meldt ABP donderdag.

Tot ergernis van veel pensioengerechtigden hebben veel grote pensioenfondsen de pensioenuitkeringen jarenlang niet verhoogd. In Nederland stijgen de prijzen voor goederen en diensten al jaren, maar stijgen de pensioenen niet mee.

Zo stegen de prijzen van goederen en diensten tussen september vorig jaar en september dit jaar met 2,4 procent. Maar doordat de pensioenen niet omhooggaan, kunnen gepensioneerden steeds minder kopen.

Of een fonds de pensioenen mag verhogen, hangt af van de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Deze indicator geeft weer hoe sterk de financiële positie van een pensioenfonds gedurende een jaar was. De beleidsdekkingsgraad moet boven de 110 procent zitten, maar bij ABP staat die op 100,3 procent. Dat is bij lange na niet genoeg voor een verhoging.

Het besluit van donderdag komt niet als een verrassing. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat ABP de pensioenen waarschijnlijk niet kan verhogen in 2022. Het fonds heeft zo'n drie miljoen leden.

Ook andere grote fondsen, waaronder metaalfonds PMT en zorgfonds PFZW, verhogen de pensioenuitkeringen waarschijnlijk niet. Ook bij deze fondsen is de beleidsdekkingsgraad daar niet hoog genoeg voor.

De premie voor toekomstige pensioenen blijft bij ABP volgend jaar net zo hoog als dit jaar.