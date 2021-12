Nu winkeliers en kappers van het demissionaire kabinet eerder dicht moeten, gaan ze ook eerder open. Tegelijk merken sportscholen dat mensen vaker overdag komen sporten. Dat blijkt uit een rondvraag van NU.nl. Ketens als Hunkemöller, TK Maxx, Blokker en Rituals openen gemiddeld een uur eerder dan voorheen. Ook tuincentra en kleinere winkels in wijkcentra hebben hun openingstijden aangepast.

Het kabinet besloot anderhalve week geleden dat vrijwel alle winkels, behalve supermarkten, om 17.00 uur dicht moeten. Dat werd besloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Veel winkels hebben daarom besloten om 's ochtends de deuren eerder te openen, zegt een woordvoerder van winkelorganisatie INretail.

Volgens hem stond de afgelopen week voor winkeliers vooral in het teken van voorbereidingen. Daarbij zijn klanten op de hoogte gebracht en afspraken gemaakt met het personeel.

"Als je in een winkel werkt en normaal om 10.00 uur in de ochtend moet beginnen, kan het even omschakelen zijn als je nu om 9.00 uur wordt verwacht, bijvoorbeeld omdat je kinderen hebt", aldus de woordvoerder.

De vervroegde openingstijden kunnen er volgens INretail voor zorgen dat bezoekers meer verspreid kunnen winkelen op momenten dat het door de feestdagen drukker is. "Het is wel belangrijk dat winkeliers in een winkelgebied afspraken met elkaar maken, zodat niet alle bedrijven op een ander tijdstip openen", vertelt hij.

Elektronicawinkel MediaMarkt loopt iets voor op de rest van de winkels, want die veranderde op 15 november de openingstijden al. De filialen van de keten openen nu allemaal om 8.00 uur.

"Daar wordt tot nu toe mondjesmaat gebruik van gemaakt. Voor sommige mensen is vroeg in de ochtend een tijdstip om naar de winkel te komen", vertelt een woordvoerder. Voor het personeel was de verandering klein, zegt ze. "Ze beginnen eerder, maar zijn ook vroeger klaar."

Meer mensen sporten overdag

Ook sommige sportscholen gaan nu vroeger open, zegt algemeen directeur Ronald Wouters van fitnesscluborganisatie NL Actief. "Hoeveel dit er precies zijn, is niet duidelijk. We hebben nog geen uitgebreide navraag gedaan."

Wel ziet de directeur dat mensen op een andere manier gebruik zijn gaan maken van hun tijd. "Er wordt nu overdag aanzienlijk meer gesport dan voordat de sportscholen om 17.00 uur moesten sluiten. Mensen zijn hun tijd anders gaan indelen", vertelt hij.

Kappers hebben wel massaal hun openingstijden vervroegd. "Er zijn veel zaken die nu al om 7.30 of 8.00 uur 's ochtends hun kapsalon openen", aldus een woordvoerder van brancheorganisatie ANKO. De verwachte decemberdrukte speelt daarbij mee en door openingstijden te verruimen hopen salons bezoekers te kunnen spreiden over de dag, legt ze uit.

"Normaal zijn kappers in december op meer avonden geopend dan alleen de normale koopavond, omdat veel mensen nog voor de feestdagen geknipt willen worden. Die avonden zijn door de avondsluiting vervallen, dus moesten ondernemers zoeken naar andere momenten waarop ze open kunnen."