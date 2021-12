Installateurs en loodgieters hadden het al razend druk en dat is door de hevige regenval van de laatste dagen in combinatie met de harde wind alleen maar erger geworden. Bovendien hebben ze ook last van de oplopende coronabesmettingen, waardoor monteurs in quarantaine moeten. Hierdoor moeten planningen worden aangepast en lopen wachttijden voor de consument verder op. Dat bevestigt brancheorganisatie Techniek Nederland desgevraagd aan NU.nl.

In de technische sector liep het personeelstekort voor de coronacrisis al op, dat is nu zeker niet minder geworden. "Ook is de belangstelling voor het verduurzamen van huizen enorm toegenomen", zegt de woordvoerder. Voor het plaatsen van een hybride warmtepomp zijn de wachttijden opgelopen tot weken of zelfs maanden.

Dan wordt de sector ook nog geraakt door het wereldwijde tekort aan chips en elektronica. "Dat leidt tot vertragingen bij de levering van bijvoorbeeld cv-ketels en warmtepompen", aldus de woordvoerder van Techniek Nederland. Maar ook mensen bij wie de cv-ketel het nét nu het kouder wordt begeeft, moeten geduld betrachten.

"Bij acute nood zullen installateurs wel alles op alles zetten om mensen zo snel mogelijk te helpen", aldus de zegsman.