De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn minister van Financiën de laan uit gestuurd. De na twaalf maanden ontslagen Lütfi Elvan streefde een traditioneler economisch beleid na dan het staatshoofd. Eerder stuurde Erdogan al diverse presidenten van de centrale bank weg.

Turkije wordt geplaagd door een torenhoge inflatie. Erdogan wil daarom dat de rente verder wordt verlaagd, terwijl dat tegen de theorieën van economen indruist.

Normaal gesproken grijpen centrale banken juist naar een renteverhoging om inflatie tegen te gaan, maar Turkse beleidsmakers onder Erdogan doen het omgekeerde. Dat verzwakt de eigen munt.

Sinds Turkije de lira in september is begonnen te verlagen, heeft de munt ruim 30 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren. In de afgelopen jaren heeft Erdogan zijn greep op de Turkse centrale bank verstevigd door verschillende presidenten te ontslaan.

Het ontslag van Elvan werd bekendgemaakt in het staatsblad van Turkije. Een reden is niet direct bekendgemaakt. Onderminister van Financiën Nureddin Nebati volgt hem op. Nebati verkondigde vorige week op Twitter de mening van Erdogan te delen. Er werd al langer gespeculeerd over een vertrek van Elvan.

De Turkse lira werd eerder deze week na een televisie-interview van Erdogan opnieuw veel minder waard. De president beloofde tot de verkiezingen in 2023 de rente laag te houden om de economische groei te stimuleren en het land minder afhankelijk van buitenlandse investeringen te maken. Maar tegelijkertijd zuchten Turken onder een inflatie van rond de 20 procent.

De Turkse centrale bank greep woensdag overigens wel in om de val van de lira te stoppen. Dat deed de centrale bank door dollars en andere buitenlandse valuta's te verkopen. Dat zorgde voor een kortstondige stijging van de Turkse munt ten opzichte van de dollar, maar de lira viel later weer terug.